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Пандемия COVID-19

Жителям Забайкалья после перенесенного коронавируса предложат регулярные медосмотры

Переболевшие получат уведомления с предложением пройти внеочередное обследование у терапевта, кардиолога, онколога и других специалистов

ЧИТА, 19 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Забайкальского края разработает регламент, который позволит регулярно проводить медосмотры жителей, перенесших коронавирус, сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.

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"Специалисты Министерства здравоохранения Забайкальского края разрабатывают регламент по плановой диспансеризации жителей, перенесших COVID-19. Все люди, перенесшие заболевание, внесены в единый федеральный регистр. Каждому из них будут предложены регулярные медицинские осмотры в рамках диспансерного наблюдения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, переболевшие жители края получат уведомления с предложением пройти внеочередное обследование у терапевта, кардиолога, онколога и других узких специалистов. По подсчетам краевого Минздрава, всего в таких плановых  обследованиях нуждаются порядка 40 тыс. человек.

"В случае возникновения каких-либо осложнений или заболеваний, связанных с последствиями COVID-19, человек сможет получить квалифицированную медпомощь для скорейшего выздоровления и восстановления работоспособности. Совместно с научным сообществом из Читинской государственной медицинской академии на основе уже проведенных исследований пациентов мы сделали вывод, насколько это важная и своевременная мера. Не секрет, что коронавирус особенно пагубно сказывается на сердечнососудистой системе, и забайкальцы должны получать и постковидную медицинскую помощь в амбулаториях",  - приводятся в сообщении слова замминистра здравоохранения региона Сергея Базарова.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 40 393 случая заражения коронавирусом, выписаны 38 818 человек, 782 пациента умерли. С середины февраля ведется массовая вакцинация от коронавируса, прививки поставили более 50 тыс. забайкальцев. В крае действует обязательный масочный режим для всех жителей, а также режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия COVID-19
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