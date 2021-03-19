Жителям Забайкалья после перенесенного коронавируса предложат регулярные медосмотры

"Специалисты Министерства здравоохранения Забайкальского края разрабатывают регламент по плановой диспансеризации жителей, перенесших COVID-19. Все люди, перенесшие заболевание, внесены в единый федеральный регистр. Каждому из них будут предложены регулярные медицинские осмотры в рамках диспансерного наблюдения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, переболевшие жители края получат уведомления с предложением пройти внеочередное обследование у терапевта, кардиолога, онколога и других узких специалистов. По подсчетам краевого Минздрава, всего в таких плановых обследованиях нуждаются порядка 40 тыс. человек.

"В случае возникновения каких-либо осложнений или заболеваний, связанных с последствиями COVID-19, человек сможет получить квалифицированную медпомощь для скорейшего выздоровления и восстановления работоспособности. Совместно с научным сообществом из Читинской государственной медицинской академии на основе уже проведенных исследований пациентов мы сделали вывод, насколько это важная и своевременная мера. Не секрет, что коронавирус особенно пагубно сказывается на сердечнососудистой системе, и забайкальцы должны получать и постковидную медицинскую помощь в амбулаториях", - приводятся в сообщении слова замминистра здравоохранения региона Сергея Базарова.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 40 393 случая заражения коронавирусом, выписаны 38 818 человек, 782 пациента умерли. С середины февраля ведется массовая вакцинация от коронавируса, прививки поставили более 50 тыс. забайкальцев. В крае действует обязательный масочный режим для всех жителей, а также режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.