Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,97

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу вырос с 0,96 до 0,97, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В 10 регионах страны с наибольшим числом заболевших показатель не превышает единицу. Так, в Москве и Свердловской области он составил ровно 1, в Ростовской области - 0,99, в Санкт-Петербурге - 0,98, в Красноярском крае - 0,97, в Архангельской и Нижегородской областях - 0,96, в Иркутской - 0,95.

Ниже всего коэффициент в Подмосковье, где он опустился до 0,92, и Воронежской области, в которой он остался на уровне 0,9.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.