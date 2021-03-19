В Якутии запустят пилотный проект по сопровождению людей с ментальными нарушениями

ЯКУТСК, 19 марта. /ТАСС/. Пилотный в регионе проект по сопровождению людей с ментальными нарушениями запустят в 2021 году в Якутске и Нерюнгринском районе. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

"С 2021 года в Якутии заработает пилотный проект по сопровождению инвалидов с ментальными нарушениями, всего будет охвачено 30 человек. Для 12 человек в специально оборудованных квартирах обеспечат сопровождаемое проживание, остальные 18 - будут получать услуги на дому по месту жительства", - сообщили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, в поселке Серебряный Бор в Нерюнгринском районе работает детский специализированный дом социального обслуживания, а в столице региона развита транспортная доступность.

"В настоящее время государственная политика в сфере социального обслуживания в стране и в республике нацелена на развитие стационарозамещающих технологий. Новый проект нацелен на изменение подходов в этом вопросе", - отметили в министерстве.

Отбор людей, обучение персонала, обустройство жилья начнутся уже в апреле. Проект и методологию работы разработает ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" (Санкт-Петербург) при инвестировании АО "ВЭБ.ДВ".