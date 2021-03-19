Депутаты Госдумы планируют доработать закон об ответственном обращении с животными

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Закон об ответственном обращении с животными будет дорабатываться, в том числе в части положений, касающихся собак-поводырей и использования животных в ходе культурно-зрелищных мероприятий. Об этом в пятницу на пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС сообщила вице-спикер Госдумы, член думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

"Закон об ответственном обращении с животными мы донастраиваем и будем его донастраивать, потому что там есть разговор не только о животных без владельцев, не только о животных служебных, о диких животных, которые проживают в квартирах", - сказала депутат.

"В настоящий момент в стенах Госдумы есть и ряд дополнений, изменений в этот закон, которые мы уже начинаем рассматривать. Во-первых, это касается собак-поводырей, потому что это важная тема. Это касается использования животных в культурно-зрелищных целях", - добавила Тимофеева.

При этом вице-спикер подчеркнула, что принципиальные положения закона меняться не будут. "Много положений отсылают сейчас нас к правительству, мы ждем точной донастройки подзаконных актов", - уточнила депутат. По ее словам, уже имеющиеся сейчас механизмы необходимо "брать и выполнять".

В связи с этим Тимофеева подчеркнула, что "возврата к отстрелу бездомных животных в России не будет". "Это принципиальные нормы, которые мы закрепили", - добавила вице-спикер. Она отметила, что 80% приютов для животных сейчас частные, "власти субъектов РФ должны обратить на это внимание, помочь им".