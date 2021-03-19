Дети-сироты будут лежать в больницах под присмотром представителей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Дети, оставшиеся без попечения родителей, будут находиться под присмотром законных представителей на протяжении стационарного лечения в медицинских организациях. Такие меры приняли профильные министерства после обращения в российский кабмин уполномоченного при президенте в РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Министерством труда и социальной защиты РФ расширен перечень срочных социальных услуг по сопровождению несовершеннолетних, имеющих право на получение социальных услуг, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в стационаре медучреждения. Для них предусмотрена возможность дополнительного ухода при прохождении лечения в стационарных медицинских организациях", - сообщает пресс-служба омбудсмена в пятницу. Социальная услуга включена в пункт 8 примерного перечня социальных услуг, утвержденного постановлением правительства РФ от 24 ноября 2014 года № 1236.

"Министерством просвещения РФ также предусмотрено сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работниками сиротской организации или другими законными представителями на весь период их нахождения в стационаре медицинской организации. Соответствующие дополнения подготовлены в постановление правительства Российской Федерации от 24.05.2014 №481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в сообщении.

По мнению Кузнецовой, необходимо, чтобы такие меры не оставались лишь на бумаге. "Очень надеемся, что на федеральном уровне также будут найдены решения и в отношении детей, с которыми родители или их законные представители не могут находиться в больнице в силу разных обстоятельств", - приводятся ее слова в сообщении.