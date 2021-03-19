Минпросвещения разработает модель снабжения продуктами школьных столовых

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено разработать модель снабжения продуктами питания школьных столовых. Об этом сообщил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании президиума совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

"Мы создали центр мониторинга школьного питания, задачами которого будет разработка типовой модели стандарта организации школьного питания и модели снабжения продуктами питания школьных столовых, проведение опросов о качестве питания в каждой школе", - сказал Кравцов.

Говоря о ситуации с отравлением школьников в Красноярском крае, Кравцов отметил, что контроль по этому направлению нужно усилить.

С 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 115 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет. По данным Роспотребнадзора, питание в школах, где отравились дети, организует ООО "Развитие", продукцию которому поставляли ООО "Респект" и СПК "Аленушка". Деятельность последних двух компаний приостановлена на 85 дней.

По факту отравления были возбуждены уголовные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ), они объединены в одно производство. Обвинение предъявлено председателю сельскохозяйственного производственного кооператива "Аленушка". По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. По версии следствия, источником распространения возбудителя инфекции стали склады кооператива "Аленушка", занимавшегося хранением овощей, и цех компании "Респект", которая занималась их переработкой. Также возбуждено уголовное дело по фактам халатности.