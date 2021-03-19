ВЦИОМ: половина россиян считает блокировки аккаунтов в Facebook и Twitter цензурой

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Почти половина россиян (49%) рассматривает блокировки аккаунтов российских пользователей и организацией соцсетями Facebook и Twitter как цензуру. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в пятницу.

Согласно данным ВЦИОМ, на вопрос - можно ли считать блокировки пользователей и организаций цензурой со стороны Facebook и Twitter - 49% ответили утвердительно, 29% не рассматривают такие ограничения как цензуру, а 22% ответить не смогли.

ВЦИОМ также выяснил, что более 30% россиян уверены, что российские пользователи не будут отключены от глобальной сети. 45% считают, что такое развитие сценария скорее не случится, а 16% допускают такую ситуацию.

На вопрос - нужна или не нужна России возможность автономной работы российского сегмента интернета или суверенный интернет - 61% респондентов сказали, что такая возможность нужна, а 30% выступили против, 9% ответить затруднились.

Опрос был проведен 11 марта 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте 18 лет и старше.