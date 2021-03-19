Обыски в офисах "Открытой России" проходят в рамках дела о нежелательной организации

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Обыски в офисах "Открытой России" и у членов этой организации проходят в рамках уголовного дела об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь организации Игорь Прилипко.

"Обыски в московском и петербургском офисах "Открытки" проходят в рамках уголовного дела Михаила Иосилевича из Нижнего Новгорода по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации). Мы пока не видели документов, но, по логике, скорее всего, это так. По этому же делу пришли в "МБХ-Медиа". Дело полностью сфабрикованное: напомню, что именно после обысков по этому делу сожгла себя Ирина Славина", - сказал он. По его словам, Иосилевичу инкриминируют сотрудничество с "Открытой Россией. В настоящее время Иосилевич находится под арестом, его обвиняют в предоставлении офиса для нежелательной в РФ организации.

В свою очередь координатор "Правозащиты Открытка" Алексей Прянишников сообщил ТАСС об обысках в редакции интернет-СМИ "МБХ-Медиа" в Москве. "Он (обыск) также прошел по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации", - сказал представитель организации, адвокаты которой оказывают правовую помощь сотрудникам этого СМИ.

Ранее сообщалось об обысках в столичном офисе организации "Открытая Россия", в квартире ординатора этой организации Марии Кузнецовой в Москве, а также в квартире председателя "Открытой России" Анастасии Бураковой в Петербурге.

Генпрокуратура РФ 26 апреля 2017 года приняла решение о признании "Открытой России" нежелательной на территории России иностранной неправительственной организацией.