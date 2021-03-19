Песков: Путин по мере улучшения эпидситуации все чаще проводит выездные мероприятия

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин все чаще проводит выездные мероприятия по мере улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, означает ли участие Путина в концерте в "Лужниках", что глава государства постепенно возвращается в "докарантинный" график работы.

По словам Пескова, "очевидно, что график президента стал гораздо более насыщенным в плане выездных мероприятий, чем в кульминацию режима самоизоляции".

"Да, постепенно, по мере улучшения эпидемиологической ситуации президент все чаще и чаще проводит выездные мероприятия, прямые контакты и тому подобное. Мы надеемся на то, что и дальше ситуация будет улучшаться настолько, что позволит в обозримом будущем нам всем вернуться в обычный график", - добавил представитель Кремля.