Более 300 больных COVID-19 принудительно госпитализировали решениями судов в 2020 году

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Судебные приставы России в минувшем году получили более 300 решений судов о принудительной госпитализации граждан, не желавших ехать в больницы для лечения от COVID-19. Об этом сообщил в пятницу директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов на заседании коллегии ФССП по итогам работы в 2020 году.

[В 2020 году] принудительно госпитализированы граждане, больные COVID-19, в рамках 304 судебных решений", - сообщил он.

Всего в минувшем году судебные приставы получили порядка 3 тыс. исполнительных документов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщил Аристов. Большая часть из них касалась приостановке работы организаций, не соблюдавших противоковидные меры. "Приостановлена деятельность 1 993 организаций, не соблюдавших установленный санитарный режим функционирования", - сообщил Аристов. Таким образом, каждое пятое решение о приостановке деятельности юридических лиц касалось введенных из-за COVID ограничений - всего в минувшем году исполнении приставов находилось 10 тыс. исполнительных производств об административном приостановлении деятельности юридических лиц (за нарушения санитарных, противопожарных и иных требований - прим. ТАСС).