В Петербург поступила партия вакцины от коронавируса объемом 15,3 тыс. доз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Партия вакцины от новой коронавирусной инфекции объемом 15,3 тыс. доз поступила в Санкт-Петербург, сообщили в пятницу в пресс-службе городской администрации. Ранее некоторые пункты приостановили вакцинацию из-за недостатка препарата.

"Сегодня в Петербург прибыла новая партия вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") в количестве 15 300 комплектов доз. Она доставлена на центральную фармацевтическую базу. Вакцина расфасована по одной дозе в ампуле", - говорится в сообщении.

Ранее в городском комитете по здравоохранению ТАСС сообщали, что вакцинацию первым компонентом "Спутник V" приостановили более 30 пунктов Санкт-Петербурга из-за недостатка препарата, но продолжали вакцинацию вторым компонентом. При этом желающие привиться первым компонентом могут записаться в другие пункты, где препарат в наличии. Кроме того, временно закрылись четыре из восьми пунктов, организованных в торговых центрах города.

"В ближайшее время [вакцину] начнут развозить по пунктам вакцинации", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова. На вчерашний день в поликлиниках оставалось 29 тыс. доз вакцины.

Всего в городе прошли вакцинацию более 319 тыс. человек, из них свыше 217 тыс. закончили цикл.

По последним данным, в Петербурге выявили 385 200 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 336 191 человек, умерли 11 844. За последние сутки в городе выявили 921 случай заражения.