КС не стал рассматривать жалобу коллекционера из ФРГ по делу о возврате картины Брюллова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России не принял к рассмотрению жалобу коллекционера из Германии Александра Певзнера, который обратился в эту инстанцию после отказа российских судов вернуть ему картину Карла Брюллова "Христос во гробе". В определении говорится, что КС не нашел нарушений конституционных прав заявителя законодательством РФ.

"Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Певзнера Александра Евсеевича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном суде РФ", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд РФ признается допустимой", - говорится в документе.

Заявитель в своей жалобе просил признать противоречащими конституции России нормы Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, которые были применены при рассмотрении уголовного дела о контрабанде в отношении него за попытку перемещения этой картины через границу с нарушениями в 2003 году. Само дело было прекращено судом в Ленинградской области в 2013 году за истечением срока давности, однако суд при этом постановил конфисковать картину.

Затем дело было неоднократно обжаловано в различных инстанциях, которые в том числе постановляли вернуть картину Певзнеру. В итоге в 2019 году коллегия Верховного суда РФ по уголовным делам решила исключить из решений нижестоящих судов слова о том, что картина должна быть возвращена Певзнеру, так как судами "не были проверены имеющиеся в материалах дела сведения о возможной принадлежности картины другим лицам".

Певзнер подал в КС жалобу, где указал, что нормы УПК позволяют судам пересматривать решения о возврате вещественного доказательства лицу, в отношении которого прекратили уголовное преследование, по истечении более чем одного года с момента решения. Также он указал, что нормы УПК позволяют вышестоящему суду вносить изменения в постановления других инстанций "не улучшающие положение лица, в отношении которого прекращено уголовное дело".

КС в определении пояснил, что неопределенности названные нормы УПК не содержат, и счел, что Певзнер в своей жалобе фактически предлагает КС проверить законность решений других судов по его делу. В определении указывается, что это не относится к компетенции Конституционного суда.

О картине

Картина "Христос во гробе" написанная Карлом Брюлловым в 1840-х годах, предназначалось графу Владимиру Адлербергу, потомки которого завещали полотно православному приходу в Брюсселе. Уже в наши дни настоятель прихода, оказавшись в бедственном финансовом положении, продал картину коллекционеру Александру Певзнеру.

Несколько лет назад он решил направить картину на экспертизу в Русский музей, но при этом, как установили правоохранительные органы, при пересечении границы указал заведомо недостоверные сведения, что послужило основанием для его уголовного преследования. Несколько лет картина находилась в Русском музее на ответственном хранении без права использования в музейной деятельности.