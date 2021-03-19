В Петербурге на базе комитета по культуре до конца года создадут кинокомиссию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Кинокомиссию, которая станет единым "окном" для кинопроизводителей, в этом году создадут в Санкт-Петербурге на базе комитета по культуре. Об этом ТАСС сообщил в пятницу вице-губернатор Борис Пиотровский.

"В рамках комитета по культуре нами принято решение о создании кинокомиссии, единого "окна" для организации этой работы. Мы действительно много работали, с октября я прорабатывал этот вопрос, мы много встречались. Комитет по культуре занимается взаимодействием с кинопроизводителями и поддерживает субсидиями, и вся эта работа будет объединена в рамках кинокомиссии. Соответственно, сейчас кинокомиссия будет иметь возможность действовать в режиме одного "окна", куда кинопроизводитель сможет обращаться и получать там всю необходимую поддержку в оформлении документов на проведение киносъемки, а также заниматься поддержкой сферы кино путем выделения субсидий. Вот такая система пока у нас предполагается", - сказал вице-губернатор, добавив, что кинокомиссия "сформируется как отдельная структура в этом году".

Кроме того, в дальнейшем предполагается, что у кинокомиссии появятся полномочия по поддержке коммерческого кино. "Мы сейчас проводим необходимые изменения в законодательстве. Я надеюсь, что мы их закончим ближе к концу года, и дальше мы будем обращаться за финансированием этой статьи", - добавил Пиотровский.

Вице-губернатор пояснил, что структура будет создана на базе комитета по культуре города. "Фактически мы берем разный функционал, которым занимались раньше разные люди, и объединяем их в одном месте, делаем его более удобным, понятным и прозрачным", - сказал он.

По его мнению, кинокомиссия станет "удобным сервисом, который будет оценен всеми производителями", а также поможет в продвижении возможностей Петербурга, в том числе "Ленфильма" и других площадок, с точки зрения кинопроизводства. "У нас много прекрасных режиссеров, у нас есть студии, которые занимаются монтажом, у нас есть графические студии. Я сам занимался кино и знаю это, поэтому, конечно же, я и свои знания с радостью применяю в этом: знаю этот рынок, знаю, как он работает, эти проблемы, поэтому это в общем-то достаточно легко сделать", - отметил он.

По данным комитета по культуре, на территории Санкт-Петербурга ежегодно снимается около 80 фильмов.