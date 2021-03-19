Парламент Украины отменил пленарные заседания в связи с локдауном в Киеве

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Верховная рада Украины решила отменить очередные пленарные заседания, запланированные на время локдауна в Киеве, который продлится с 20 марта до 9 апреля. За соответствующий проект постановления в пятницу проголосовали 298 депутатов при 226 необходимых.

"Неделя с 29 марта по 2 апреля - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", - говорится в тексте документа.

20 марта начнется новый локдаун в Киеве. В столице в период с 00:00 20 марта до 24:00 9 апреля запрещаются церковные богослужения, если не обеспечено присутствие не более одного человека на 10 кв. м площади помещения, пассажирские перевозки (автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы), если салон заполнен более чем на 50% от количества мест для сидения, прием посетителей в ресторанах, кроме обслуживания навынос, работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами. При этом в помещении должно быть не более одного покупателя на 20 кв. м площади. Запрещены прием посетителей в развлекательных учреждениях, работа бассейнов, проведение всех массовых мероприятий, предоставление услуг по питанию в гостиничных номерах, работа непродовольственных рынков и ярмарок, посещение учебных заведений, кроме детсадов, спецучреждений и начальной школы.

Государственные органы и органы местного самоуправления, предприятия и учреждения, независимо от формы собственности, должны перевести работников на дистанционный режим с сохранением заработной платы.