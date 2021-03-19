Глава Минюста поддержал идею использования маркетплейсов для продажи имущества должников

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министр юстиции Константин Чуйченко поддержал идею использовать маркетплейсы для реализации имущества должников. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минюста.

Министр в пятницу выступил с докладом на коллегии ФССП России, в котором обозначил ключевые цели и задачи для Федеральной службы судебных приставов на 2021 год. "Чуйченко отметил важность принципиально новых решений по развитию системы принудительного исполнения. Так, по его мнению, возможно проработать вопрос об использовании электронных площадок (маркетплейсов) для реализации на них имущества должников", - сообщили в Минюсте.

По данным ТАСС, предложение о создании маркетплейсов прорабатывалось ФССП и Росимуществом, которому в соответствии с действующим законом приставы передают на реализацию имущество, конфискованное у должников. При этом имущество стоимостью до 30 тыс. рублей должники вправе реализовывать самостоятельно, и самостоятельная продажа имущества, как показала практика, пока дает больший эффект, чем реализация через специализированные государственные органы.