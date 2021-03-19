В Адыгее продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

МАЙКОП, 19 марта. /ТАСС/. Режим самоизоляции для жителей Адыгеи в возрасте 65 лет и старше продлен до конца марта. Соответствующие изменения внесены в указ главы Адыгеи Мурата Кумпилова "О введении режима повышенной готовности", документ опубликован в пятницу на сайте главы республики, сообщил оперштаб региона.

Ранее власти продлевали режим самоизоляции и период оформления листков нетрудоспособности этой категории граждан до 21 марта включительно.

"Указом главы Адыгеи режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен с 22 марта по 31 марта 2021 года. После 31 марта режим сохраняется для неработающих лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Имеющим хронические заболевания работающим гражданам и сотрудникам старше 65 лет рекомендовано предоставлять отпуск, а также переводить их на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством, добавили в оперштабе.

Смягчение ограничений

Власти Адыгеи в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом разрешили с пятницы проведение банкетов и работу танцевальных зон в ресторанах и кафе.

"Глава Адыгеи подписал указ, согласно которому с сегодняшнего дня в республике разрешено проведение банкетных мероприятий при условии соблюдения полутораметровой расстановки столов и при 50% наполняемости помещения. Организациям общественного питания разрешено использование танцевальных зон", - говорится в сообщении.

Кинотеатрам разрешено работать со 100% наполняемостью зала. Снято также ограничение по предоставлению кальянов для курения в организациях общественного питания, добавили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что улучшение эпидемической обстановки в Адыгее позволило 18 февраля при соблюдении санитарно-эпидемических норм смягчить требования, связанные с проведением спортивных и культурно-массовых мероприятий в республике, а также с организацией общественного питания, работой общественного транспорта. При этом в Адыгее сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование, которое уменьшено с полутора метров до одного метра. В регионе разрешено проведение культурно-массовых мероприятий, организация которых возможна только при 50-процентной наполняемости помещений, масочном режиме и социальном дистанцировании.

По данным регионального оперативного штаба на пятницу, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 13 998 человек, на лечении находятся 1 049 человек (плюс 11 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 12 790 человек (плюс 14 за сутки), умерли 159.