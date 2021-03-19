В Гонконге отмечен первый случай смерти пациента после прививки вакциной BioNTech

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 марта. /ТАСС/. Медики Гонконга расследуют первый случай смерти пациента после вакцинации препаратом компании BioNTech, закупленным в Германии. Об этом сообщила в пятницу радиостанция RTHK .

Речь идет о 66-летнем мужчине, который страдал от диабета и ряда других хронических заболеваний. Первую дозу вакцины он получил в минувший вторник и после этого не жаловался на недомогание.

Ранее в Гонконге были выявлены семь случаев смерти после получения вакцины от китайского производителя Sinovac. Однако правительственные эксперты уверяют, что не нашли прямой связи между применением этого препарата и смертью пациентов - пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Программа бесплатной и добровольной вакцинации в этом специальном административном районе КНР стартовала 26 февраля. За это время первую дозу вакцин Sinovac и BioNTech получили почти 300 тыс. человек.