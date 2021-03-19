В Ивановской области 4 июля состоится международный заплыв через Волгу Swimcup

ТАСС, 19 марта. Международные соревнования по плаванию в открытой воде "Swimcup - Волга 2021", отмененные в прошлом году из-за пандемии, пройдут в Кинешме Ивановской области 4 июля. В них примут участие около 300 спортсменов, которым предстоит преодолеть две дистанции - на 1,5 и 5 км, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"В Кинешме 4 июля пройдут соревнования по плаванию в открытой воде "Swimcup - Волга 2021". Запланированы две дистанции: 1,5 тыс. и 5 тыс. м. Возраст участников заплыва - от 14 лет. Ожидается участие порядка 300 спортсменов", - сообщили в правительстве, где сегодня обсудили подготовку к мероприятию.

По данным пресс-службы, инициативу проведения заплыва на территории Кинешмы поддержал губернатор Станислав Воскресенский. Помогать в проведении соревнований будут волонтеры. "Старт пятикилометровой дистанции будет организован в районе гостиницы "СПА Волга" в Кинешме, начало 1,5-километровой дистанции - на другом берегу Волги, в районе пляжа в Заволжске. Финиш заплывов - на пристани Речного вокзала Кинешмы", - сообщили в правительстве.

Кубок чемпионов Swimcup - первая в России международная серия соревнований по плаванию на открытой воде на длинные и спринтерские дистанции для профессионалов и любителей. В 2020 году Кинешма впервые вошла в программу этих соревнований, однако из-за пандемии заплывы были отменены.