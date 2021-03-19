В Карачаево-Черкесии сняли режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет

ЧЕРКЕССК, 19 марта. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов снял режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В КЧР самоизоляция для лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, перестает быть обязательной. Соответствующие поправки внесены в указ главы КЧР "О введении режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работодателям рекомендовано при наличии возможности перевести работников указанных категорий на дистанционный формат работы.

По данным оперативного штаба региона, за последние сутки в республике выявили 16 случаев заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксирован 19 471 случай инфицирования, 18 064 человека выздоровели, 68 умерли. В госпиталях республики получают лечение 130 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.