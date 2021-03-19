В Калининградской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

КАЛИНИНГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в Калининградской области принял решение о продлении режима самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями до 5 апреля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"До 5 апреля продлевается самоизоляция граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее этот режим действовал до 22 марта. Губернатор области Антон Алиханов отметил, что в области отмечен рост заболеваемости после праздничных дней, поэтому, по его словам, предпосылок для изменения действующего режима пока нет. "Мы изучили динамику случаев [коронавируса], и заметно увеличивается прирост после праздничных дней. Введенные на данный момент ограничения оптимальны, поэтому продолжают свое действие", - цитирует пресс-служба главу области.

Как отметила на заседании оперативного штаба, прошедшего в пятницу, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура, ситуация в регионе остается стабильно напряженной. По ее словам, медленно снижается заболеваемость коронавирусом и внебольничными пневмониями, но эпидемический порог на 21% выше, чем в прошлые годы. По ее сообщению, в период с 6 марта 2020 года в регионе выявлен 29 621 случай заражения, уже 27 165 человек выздоровели. Летальный исход от коронавирусной инфекции подтвержден у 345 пациентов.

Заместитель министра здравоохранения Наталия Берездовец отметила, что сейчас в области развернуто 807 коек для заразившихся коронавирусом и пневмониями, из них занято 640. Проводится постепенное возвращение к плановой помощи Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ), где сейчас развернут реабилитационный центр для переболевших коронавирусом. На ИВЛ находятся 25 человек, на амбулаторном лечении находятся 1716 пациентов.

В области сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, масочный режим в общественных местах и на транспорте. Предприятия общепита в Калининградской области получили разрешение на круглосуточное обслуживание клиентов с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, но проведение банкетов и корпоративов запрещено.