Режим самоизоляции для пожилых продлили во Владимирской области до 31 марта

ТАСС, 19 марта. Власти Владимирской области до 31 марта включительно продлили режим самоизоляции для жителей 65 лет и старше. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о введении режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба обладминистрации.

"В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 31 марта во Владимирской области продлен срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

Ранее срок режима самоизоляции был установлен до 21 марта. В условиях ограничений пожилым людям разрешается обращаться за медицинской помощью в учреждения здравоохранения, выгуливать животных не дальше 100 метров от дома и ходить в ближайший магазин или аптеку. От необходимости соблюдать эти требования освобождены граждане старше 65 лет, которые прошли оба этапа вакцинации от ковида, а также имеющие справку о выявлении у них антител к коронавирусу.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрированы 29 115 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 26 262 человека, зарегистрировано 963 смертельных случая.