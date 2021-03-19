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Пандемия COVID-19

Режим самоизоляции для пожилых продлили во Владимирской области до 31 марта

Ранее срок режима самоизоляции установили до 21 марта

ТАСС, 19 марта. Власти Владимирской области до 31 марта включительно продлили режим самоизоляции для жителей 65 лет и старше. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о введении режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба обладминистрации.

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"В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 31 марта во Владимирской области продлен срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

Ранее срок режима самоизоляции был установлен до 21 марта. В условиях ограничений пожилым людям разрешается обращаться за медицинской помощью в учреждения здравоохранения, выгуливать животных не дальше 100 метров от дома и ходить в ближайший магазин или аптеку. От необходимости соблюдать эти требования освобождены граждане старше 65 лет, которые прошли оба этапа вакцинации от ковида, а также имеющие справку о выявлении у них антител к коронавирусу.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрированы 29 115 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 26 262 человека, зарегистрировано 963 смертельных случая.

Теги
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