В Белом доме сообщили, что Байдену не понадобилась медпомощь после падения на трапе

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Медицинская помощь не понадобилась в пятницу американскому лидеру Джо Байдену, после того как он оступился и упал, поднимаясь по трапу президентского самолета. Об этом сообщила в Twitter директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

"Я знаю, что многие видели, как президент Байден оступился на трапе борта номер один. Я рада сообщить, что он в полном порядке. Даже не потребовалось никакого внимания со стороны медицинской команды, которая летает с ним. Он не более чем оступился", - написала Бедингфилд.

Отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета, заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сказала: "На улице было очень ветрено. Я сама чуть не упала, когда поднималась по трапу. С ним [Байденом] все в порядке на 100%".

78-летний глава государства два раза оступился и упал на колено, когда попытался быстро подняться по трапу президентского самолета перед вылетом в штат Джорджия. Тем не менее он достаточно быстро встал, поднялся по трапу, повернулся и отдал честь присутствовавшим у самолета военнослужащим.