Власти США обещали решить вопрос с возвращением Тэрады в РФ к началу апреля

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Американская сторона пообещала "до истечения первой декады апреля" решить вопросы с выездом на родину россиянки Миры Тэрады (до 2017 года - Оксана Вовк), которая ранее покинула американскую тюрьму и ожидает депортации. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в генеральном консульстве России в крупнейшем городе штата Техас Хьюстоне.

"19 марта 2021 года дипломат генконсульства России в Хьюстоне посетил Центр временного содержания Ла Салль (штат Луизиана), где ожидает депортации из США Мира Тэрада. Самочувствие россиянки хорошее, она не теряет присутствия духа, надеется на скорейшее воссоединение с близкими на родине", - сообщили российские дипломаты.

По их словам, в тот же день представитель генконсульства встретился с заместителем директора регионального офиса Иммиграционно-таможенной службы США, которому "было передано выданное на имя Тэрады свидетельство на возвращение в РФ". "Чиновник пообещал "максимально оперативно" - до истечения первой декады апреля - решить организационные вопросы с выездом россиянки из США", - отметили в генконсульстве.

Кроме того, по словам дипломатов, во время посещения "девушка высказала ряд замечаний по поводу отношения к ней некоторых сотрудников центра, о чем незамедлительно было доведено до сведения руководства учреждения". "В ответ получены уверения, что законные права россиянки будут соблюдаться неукоснительно. Тэрада поблагодарила генконсульство за постоянное внимание к ее ситуации и прилагаемые усилия по ее возвращению домой", - отметили они. "Продолжаем держать данную ситуацию на контроле и в тесной координации с посольством России в США добиваться скорейшего возвращения Тэрады", - добавили в генконсульстве.

Ситуация с Тэрадой

Тэрада отбывала наказание в США за отмывание денег в деле о контрабанде наркотиков. Срок ее тюремного заключения истек 4 февраля. До депортации в Россию она остается под стражей в Луизиане. Пока Тэрада находилась в заключении, ее паспорт был потерян. В некоторых российских СМИ появились предположения, что из-за отсутствия документов она не может вернуться домой и вынуждена оставаться в американской тюрьме. Как сообщил позднее ТАСС консул-советник генерального консульства России в Хьюстоне Дмитрий Просвиркин, гражданство Тэрады было подтверждено еще 1 марта, и не было никаких препятствий и для выдачи свидетельства на возвращение, но поскольку американская сторона на тот момент не определила точную дату депортации, срок действия документа мог истечь до того, как россиянка отправится домой.

В феврале 2020 года федеральный суд в пригороде Вашингтона Александрии (штат Вирджиния) приговорил Тэраду, признавшуюся в отмывании средств по делу о контрабанде наркотиков, к 2,5 года тюрьмы. Россиянке засчитали восемь месяцев, отбытых в заключении в США, а также шесть месяцев в финской тюрьме.

Россиянка Мира Тэрада 1988 года рождения была задержана 15 декабря 2018 года пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа, она следовала из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию. Задержание было произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей.

Американская сторона обвиняла ее в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. 20 июня 2019 года Тэрада была экстрадирована в США.