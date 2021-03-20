Маск отреагировал по-русски на информацию, что россиянин сознался во взломе сети Tesla

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Глава Tesla Илон Маск прокомментировал по-русски новость о том, что россиянин Егор Крючков признал свою вину в сговоре с целью взлома компьютерной сети этой компании. Соответствующую запись Маск опубликовал в пятницу в Twitter.

В четверг федеральная прокуратура штата Невада информировала, что Крючков признал свою вину. Маск в Twitter прокомментировал соответствующее сообщение, размещенное в пятницу на странице информационного портала Teslarati. Глава Tesla по правилам дореформенной орфографии русского языка написал название романа Федора Достоевского (1821-1881) "Преступленіе и наказаніе".

Маск и ранее неоднократно писал в Twitter по-русски. К примеру, в апреле 2019 года ему был задан вопрос о том, верно ли, что он ведет работу по освоению космоса, так как добивается прибытия на Землю представителей внеземных цивилизаций. "Где инопланетяне?" - ответил на это Маск. На реплику другого пользователя о том, что инопланетяне живут под поверхностью Марса, он написал: "Вот где собака зарыта". В мае прошлого года предприниматель написал: "Мне очень нравится звучание русского языка".

В минувший четверг Егор Крючков признал себя виновным в сговоре с целью взлома компьютерной сети Tesla. Планируется, что приговор ему будет вынесен 10 мая.

Минюст США сообщил в августе прошлого года о задержании Крючкова в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру. Россиянин якобы пытался подкупить сотрудника некой американской компании в Неваде, чтобы загрузить в ее компьютерные системы вредоносное программное обеспечение. Прокуратура не уточняла название компании, однако Маск дал понять, что речь идет о Tesla.