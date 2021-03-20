Сложная лесопожарная обстановка складывается на Камчатке, Чукотке и в Магаданской области

ТАСС, 20 марта. Сложная лесопожарная обстановка впервые за пять лет складывается на Чукотке, в Магаданской области и Камчатском крае, сообщила в субботу пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева по итогам совещания под его руководством.

"Как уточнил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, если высокая горимость в лесах Якутии сохраняется ежегодно, то сложная лесопожарная обстановка в результате погодных аномалий в Чукотском автономном округе, Магаданской области и в Камчатском крае отмечена впервые за последние пять лет наблюдений", - говорится в сообщении.

В Дальневосточном федеральном округе в прошлом году возникло более 5 тыс. природных пожаров, наиболее сложная обстановка складывалась на территории Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Забайкалья, Магаданской области, Хабаровского края, Камчатки, Амурской области. На долю этих субъектов приходится 87,6% от общей площади, пройденной огнем, на землях лесного фонда в стране.

В большинстве субъектов округа пожароопасный сезон начнется в апреле, но пожары уже зафиксированы в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области. Так, по данным на 17 марта, в ДФО уже зарегистрировано 13 лесных пожаров. Риски природных пожаров прогнозируются в Якутии, Забайкальском и Камчатском краях, в Амурской и Сахалинской областях.

"На территории ДФО зарегистрировано 49 термических точек с активным горением на площади 2,7 тыс. га. Наибольшая интенсивность горения наблюдается на территории Еврейской автономной области, Забайкальского и Приморского краев. С начала года зарегистрировано 12 лесных пожаров на площади 767,9 га - в Приморье, Хабаровском крае, ЕАО", - уточнила пресс-служба.