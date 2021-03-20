Финансирование регионов ДФО по борьбе с лесными пожарами увеличили вдвое с 2017 года

ТАСС, 20 марта. Финансирование переданных субъектам Дальневосточного федерального округа полномочий по охране лесов от пожаров выросло вдвое с 2017 года - до 7,3 млрд рублей, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

"За последние годы финансирование переданных полномочий по Дальнему Востоку выросло вдвое: с 3,4 млрд рублей в 2017 до 7,3 млрд рублей в 2021", - сказал Козлов, которого цитирует в субботу пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.

На мероприятия по мониторингу пожарной опасности и тушению лесных пожаров регионам Дальнего Востока из средств нераспределенного резерва субвенций Рослесхоза ежегодно в сезон дополнительно выделяется порядка 600 млн рублей. В рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" в 2020 году регионами приобретено 966 единиц лесопожарной техники и оборудования. Тем не менее, по мнению Трутнева, выделяемых средств недостаточно.

"Дальневосточный федеральный округ огромный. Плотность населения небольшая. Часто обнаружить и потушить пожар достаточно сложно. А остановить его, когда он уже начинает двигаться под ветром со скоростью, превышающей 100 км/ч, непросто. К сожалению, пока Дальний Восток получает денег значительно меньше существующих потребностей", - приводятся в сообщении слова полпреда.