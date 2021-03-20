Специальный маршрут для туристов свяжет летом Хабаровск и турбазы на юге Приморья

ТАСС, 20 марта. Специальный маршрут для туристов свяжет летом Хабаровск и популярные турбазы на юге Приморья. В рамках пилотного проекта поездка будет проходить по единому билету, который позволит часть пути преодолеть на поезде, а часть - на автобусе, сообщила в субботу пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Этим летом Дальневосточный филиал АО "Федеральная пассажирская компания" планирует запустить специальный маршрут в популярном у туристов направлении. Пилотный проект по организации мультимодальной перевозки туристов из Хабаровска на турбазы Хасанского района (Безверхово, Славянка, Рязановка, Андреевка) планируется запустить 15 июля. Организация поездки по данному маршруту будет осуществляться по единому билету", - сообщила пресс-служба.

На участке Советская Гавань - Хабаровск - Уссурийск перевозка будет организована железнодорожным транспортом. Далее пассажиров повезут на автобусе с остановками к турбазам на юге Приморья. Планируется, что действовать программа будет до 31 августа текущего года.

Хасанский район на юге Приморья привлекает наибольшее число туристов со всего Дальнего Востока благодаря множеству живописных бухт, пляжей и уникальной природы. Здесь встречаются как южные, так и северные виды растений, многие из них эндемики и занесены в Красную книгу. На территории этого района находятся Дальневосточный морской заповедник и нацпарк "Земля леопарда".