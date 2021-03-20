Генконсул сообщил, что Тэрада может вернуться в Россию до конца марта

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Россиянка Мира Тэрада (до 2017 года - Оксана Вовк), которая ранее покинула американскую тюрьму и ожидает депортации, может вернуться в РФ уже до конца марта. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

"До конца марта она уже может успеть. Вопрос в том, что у нас сейчас всего несколько рейсов "Аэрофлота" и тем более из Нью-Йорка, соответственно, они [власти США] должны успеть ее переправить", - пояснил он. По словам Захарова, до следующего вторника (23 марта) американская сторона уже не успевает депортировать Тэраду, так что, скорее всего, это возможно будет сделать еще через неделю - до 30 марта. "То есть это вполне реально, она до конца марта может успеть. Сейчас дело все в американской стороне", - добавил генконсул.

Ранее в генеральном консульстве РФ в Хьюстоне ТАСС сообщили, что один из российских дипломатов посетил Центр временного содержания Ла Салль (штат Луизиана), где Тэрада ожидает депортации из США. "Сотрудник оформил свидетельство на возвращение на родину, то есть все сделал. Он повидался с ней, у нее были претензии по поводу содержания. Все они были изложены американским властям", - добавил по этому поводу Захаров.

Как сообщали ранее в генконсульстве, американская сторона пообещала "до истечения первой декады апреля" решить вопросы с выездом Тэрады на родину. Российский дипломат передал директору регионального офиса Иммиграционно-таможенной службы США выданное на имя Тэрады свидетельство на возвращение в РФ, и чиновник пообещал "максимально оперативно" решить все организационные вопросы.

Ситуация с Тэрадой

Тэрада отбывала наказание в США за отмывание денег в деле о контрабанде наркотиков. Срок ее тюремного заключения истек 4 февраля. До депортации в Россию она остается под стражей в Луизиане. Пока Тэрада находилась в заключении, ее паспорт был потерян. В некоторых российских СМИ появились предположения, что из-за отсутствия документов она не может вернуться домой и вынуждена оставаться в американской тюрьме. Как сообщил позднее ТАСС консул-советник генерального консульства России в Хьюстоне Дмитрий Просвиркин, гражданство Тэрады было подтверждено еще 1 марта, и не было никаких препятствий для выдачи свидетельства на возвращение, но поскольку американская сторона на тот момент не определила точную дату депортации, срок действия документа мог истечь до того, как россиянка отправится домой.

В феврале 2020 года федеральный суд в пригороде Вашингтона Александрии (штат Вирджиния) приговорил Тэраду, признавшуюся в отмывании средств по делу о контрабанде наркотиков, к 2,5 года тюрьмы. Россиянке засчитали восемь месяцев, отбытых в заключении в США, а также шесть месяцев в финской тюрьме.

Россиянка 1988 года рождения была задержана 15 декабря 2018 года пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа, она следовала из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию. Задержание было произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей.

Американская сторона обвиняла ее в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. 20 июня 2019 года Тэрада была экстрадирована в США.