Синоптики прогнозируют в Москве облачную погоду с температурой около нуля градусов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками и температурой до одного градуса тепла ожидается в субботу в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура составит от минус одного до одного градуса тепла, в ночь на воскресенье похолодает до шести градусов мороза.

В Подмосковье температура днем опустится до трех градусов мороза, ночью возможны заморозки до девяти градусов.

В субботу ветер изменит направление с северного на юго-западное, его скорость составит 3-8 м/с.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в столичном регионе до 11:00 мск воскресенья.

Атмосферное давление составит в регионе 749 мм ртутного столба.