В "Орленке" в 2021 году две смены пройдут совместно с Музеем Победы

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Всероссийский детский центр "Орленок" в 2021 году организует две смены совместно с Центральным музеем Великой Отечественной войны. Также в этом году тематические смены будут организованы с Московским политехническим университетом, филиалом Северного федерального университета и Курчатовским институтом, сообщил ТАСС директор центра Александр Джеус.

"В этом сезоне "Орленок" начинает сотрудничество с новыми партнерами в рамках реализации тематических смен. Среди них Курчатовский институт, Московский политехнический университет, филиал Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова в Северодвинске Архангельской области, производственное объединение "Севмаш" и многие другие. Сразу две новые смены организуем вместе с Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", - сказал Джеус.

Он уточнил, что в центре разработана программа "Школьный музей Победы", в ходе которой дети знакомятся с профессией экскурсовода на мастер-классах и пробуют себя в роли музейных работников, проводя экскурсии по привезенной из школьного музея выставке. Также "Орленок" совместно с Музеем Победы весной проведет смену "Журавли победы". Ее участниками станут победители и призеры вокальных конкурсов и фестивалей, участники творческих студий. Они узнают об истории создания, авторах и судьбе песен военных лет. На занятиях от специалистов Музея Победы школьники изучат подвиг героев своей семьи, примут участие в культурно-исторической реконструкции концертной программы фронтовой бригады военных лет.

Также с 23 мая в центре пройдет тематическая программа "Корабелы будущего". Ее участниками станут 52 школьника из Архангельской области в возрасте 13-16 лет, интересующиеся судостроением, участники и победители конкурсов по судомоделированию, олимпиад по судостроению, инженерной графике и 3D-моделированию.

"В ходе смены орлята на практике познакомятся с этапами создания кораблей: строительством корпуса корабля, написанием программы для управления кораблем на платформе Arduino и созданием интерфейса управления для Android, а также с дизайном корабля. Результаты работы мальчишки и девчонки продемонстрируют на итоговых испытаниях собственных моделей судов. По итогам участия в программе и финальных соревнований все участники получат подтверждающие документы", - добавил Джеус.