Кабмин утвердил правила предоставления грантов НКО на поддержку образовательных проектов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления грантов волонтерским и молодежным организациям на реализацию образовательных проектов. Об этом в субботу сообщается на сайте кабмина.

Так, в списке получателей субсидий - волонтерская организация "Всероссийский студенческий корпус спасателей", АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", детско-юношеская организация "Российское движение школьников", АНО "Россия - страна возможностей", общественное движение "Юнармия", АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды".

"С помощью грантов организации смогут развивать свои инициативы в области образования и увеличить охват аудитории. Речь в том числе идет о всероссийских конкурсах и соревнованиях, обучающих программах и образовательных проектах" - говорится в сообщении.

На сайте кабмина напомнили, что оказать некоммерческим организациям государственную поддержку поручил президент России Владимир Путин.

Также уточняется, что на реализацию поставленных целей в федеральном бюджете уже предусмотрено финансирование: в 2021 году - 4,8 млрд рублей, в 2022 году - 4,4 млрд рублей, в 2023 году - 4,1 млрд рублей.