СМИ: во Франции стадион Stade de France преобразуют в крупный центр вакцинации

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Власти французского департамента Сена - Сен-Дени намерены создать на базе стадиона Stade de France крупнейший в стране центр вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила в субботу газета Le Parisien.

По сведениям, полученным от руководства расположенного к северу от Парижа департамента, новый центр вакцинации должен начать свою работу уже в начале апреля, в нем будут прививать несколько тысяч местных жителей в неделю. Также там смогут вакцинироваться и проживающие в других департаментах столичного региона Иль-де-Франс французы. Это не первый переоборудованный спортивный комплекс в стране - центр вакцинации, хотя и меньших масштабов, был недавно открыт на стадионе "Велодром" в Марселе. Под него выделены помещения, расположенные под одной из трибун.

Как сообщили глава департамента Сена - Сен-Дени Стефан Труссель и мэр города Сен-Дени Матье Анотен, "столь массовая вакцинация должна позволить снизить давление на больницы, куда будет поступать меньше заболевших". "Символично, что Stade de France станет одним из центров борьбы с коронавирусом. Именно с этим стадионом связаны как многие радостные события в жизни страны, такие как прекрасные футбольные матчи, так и трагические происшествия - теракты", - заявил также Анотен в интервью радиостанции France Info.

В настоящее время темпы распространения коронавирусной инфекции в департаменте Сена - Сен-Дени являются одними из самых высоких на территории Франции. Показатель составляет 546 случаев заражения в неделю на 100 тыс. населения, тогда как приемлемым медицинские власти считают уровень в 250 случаев.

О стадионе

Stade de France был построен у северной границы Парижа в период 1995-1998 годов. Решение о его создании было принято руководством страны после того, как Франция получила право провести чемпионат мира по футболу 1998 года. Стадион может вмещать до 90 тыс. зрителей.

Арена является местом проведения домашних матчей сборной Франции по футболу и регби. На стадионе проводились игры чемпионата мира по футболу 1998 года, чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Во время матча сборных Франции и Германии 13 ноября 2015 года, на котором присутствовал бывший в тот момент президентом Франции Франсуа Олланд, боевики из террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ) привели в действие взрывные устройства около Stade de France. Благодаря бдительности охраны экстремистам не удалось проникнуть на сам стадион. В результате взрывов погиб один человек, около десятка были ранены. Все три террориста-смертника были уничтожены взрывом.