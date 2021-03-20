Первый балтийский канал удивлен запретом показывать новости госканала ЛТВ7 на русском

РИГА, 20 марта. /ТАСС/. Первый балтийский канал (ПБК) выразил недоумение в связи с отказом Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии разрешить транслировать в его эфире новости на русском языке, выходящие на государственном телеканале ЛТВ7. Об этом в субботу сообщил представитель телеканала Сергей Каритис.

По его словам, которые передает местное агентство LETA, ПБК всегда считал, что информирование населения, используя все доступные каналы, важнее узких политических интересов. "Информирование населения во время чрезвычайного положения является приоритетом для СМИ", - указал он.

Каритис также подчеркнул, что в связи с тем, что ЛТВ7 покинул латвийский рекламный рынок как гостелеканал, ПБК и Латвийское телевидение больше не являются конкурентами на этом рынке. "Следовательно, передача программы, созданной одним СМИ, которое содержится за счет государственных средств, другому СМИ во время чрезвычайного положения послужит только интересам всего латвийского общества", - заметил он, добавив, что ПБК намерен продолжить разъяснять свою позицию по этому вопросу НСЭСМИ.

НСЭСМИ 18 марта отклонил предложение разрешить транслировать в эфире ПБК новостную программу "Сегодня вечером" русского вещания ЛТВ7, чтобы ее могли посмотреть как можно больше проживающих в Латвии представителей нацменьшинств. Как пояснил глава ведомства Иварс Аболиньш, такое решение связано с тем, что ПБК недавно был оштрафован за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

Давление на медиахолдинг

Служба государственной безопасности Латвии в феврале прошлого года сообщила, что в сотрудничестве с Полицией безопасности Эстонии провела несколько санкционированных обысков в помещениях компании Baltijas mediju alianse ("Балтийский медиа альянс") в Риге и ее окрестностях, а также в Таллине. Они были связаны с возможным нарушением международных санкций, в результате были изъяты документы и носители информации. Позже медиахолдинг заявил, что ПБК прекращает с конца марта производство и выпуск программ новостей и других авторских передач, выходящих в эфир в Латвии и Эстонии, в том числе ежедневной программы новостей "Латвийское время".

Телекоммуникационная компания Tet, 51% капитала которой принадлежит государству, ранее сообщила, что с 1 февраля этого года прекратила ретрансляцию на территории Латвии пяти российских телеканалов - ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима. Как указал оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV - одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse, в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.

В свою очередь НСЭСМИ 2 марта этого года оштрафовал ПБК, созданный на основе российского "Первого канала", на €16 тыс. за распространение ложной информации о коронавирусе. По версии ведомства, телеканал нарушил требования закона об электронных СМИ, согласно которым программы и передачи не должны распространять информацию, которая угрожает здоровью людей или может представлять серьезную угрозу для них.