Одесскую область внесли в "красную" зону карантина

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Одесская область с субботы внесена в "красную" зону карантина в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минздрава Украины.

"Министерство здравоохранения Украины обновило показатели регионов по коронавирусу. Одесская область оказалась в "красной" зоне карантина", - говорится в сообщении.

В этой зоне, помимо Одесской области, которая была в "оранжевой", находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. По информации Минздрава, в Одесской области на протяжении трех дней превышены показатели госпитализации пациентов с коронавирусом, а также загруженность больничных коек с кислородным оборудованием.

"Красная" зона предполагает самые жесткие карантинные ограничения. По действующим правилам, в ней приостанавливается работа общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, запрещено посещение учебных заведений. "Красная" зона будет отменена, если регион достигнет нормы по показателям заболеваемости в течение не менее пяти дней подряд. В "оранжевой" зоне карантина 11 регионов: Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Сумская, Полтавская, Николаевская, Львовская, Киевская, Донецкая, Днепропетровская, Винницкая области. Другие регионы Украины - в "желтой" зоне.

На Украине за минувшие сутки зарегистрировано 15 292 новых случая инфицирования коронавирусом, что на 3,5% меньше показателя предыдущего дня, когда было зафиксировано рекордно высокое с начала года суточное число заразившихся - 15 850. По словам министра здравоохранения страны Максима Степанова, больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве (1 070), Львовской (1 180), Днепропетровской (1 104), Житомирской (1 082) и Одесской (1 037) областях. Общее число случаев инфицирования за время пандемии на Украине достигло 1 535 218, выздоровели 1 253 972 человека, умерли 29 775 пациентов с коронавирусом.

По состоянию на утро субботы, на Украине первую прививку от коронавируса сделали 103 342 человека. За прошедшие сутки этот показатель увеличился на 11 628. На вакцинацию записались 297 742 украинца.