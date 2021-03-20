В Нальчике к 2025 году полностью решат проблему гравийных дорог

НАЛЬЧИК, 20 марта. /ТАСС/. Власти Нальчика (Кабардино-Балкарская Республика) в ближайшие годы планируют благоустроить ряд объектов в городе. Так, в частности, планируется начать реконструкцию городского зоопарка, создать восемь скверов, а к 2025 году полностью решить проблему гравийных дорог, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе мэрии города со ссылкой на главу города Таймураза Ахохова.

"Планируем создать девять новых пространств, в том числе восемь скверов и один бульвар. Будет проведен капитальный ремонт сквера Ореховая роща. Кроме того, расширим велосети в районе Долинск. А к 2025 году полностью решим проблему гравийных дорог в городе", - рассказал Ахохов на итоговой сессии совета местного самоуправления, сообщает пресс-служба.

Кроме того, в городе будут капитально отремонтированы 14 трасс общего пользования. На расширение водопроводных сетей и сооружений будет выделено более 174 млн рублей. Помимо этого, в планах администрации реконструкция городского зоопарка с инвестициями в 77 млн рублей. Завершится ремонт Театра юного зрителя, а в районе Искож начнется строительство современного культурного центра.

В Нальчике также будет проведена реформа городского общественного транспорта. Так, в частности, планируется ввести многоместные низкопольные автобусы и заменить все остановочные комплексы на ул. Идарова.

"[Это] лишь часть целей и задач в сфере городского благоустройства на предстоящие пару лет. Мы будем реализовывать еще много других, не менее значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни горожан и повышение уровня привлекательности столицы. Некоторые из них в стадии разработки, другие - в процессе согласования", - написал мэр Нальчика Таймураз Ахохов на своей странице в Instagram.