Ульяновские власти намерены выплачивать соцпомощь молодоженам в возрасте до 25 лет

УЛЬЯНОВСК, 20 марта. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поддержал инициативу ежемесячных выплат материальной помощи молодоженам в возрасте до 25 лет в первый год семейной жизни. О намерении проведения регионом таких выплат он сообщил в субботу на заседании социального форума партии "Единая Россия" "Справедливость глазами людей".

"Рад, что принципы начатого пересмотра нашей семейной политики во многом совпали с высказанными идеями на одной из площадок форума <…> Мы говорили о необходимости предоставления мер социальной поддержки молодым семейным парам, в которых возраст жениха и невесты не достиг 25 лет <…> Мы должны в рамках такой инициативы, связанной с поддержкой молодых семейных пар, подумать о ежемесячной материальной помощи в первый год супружества молодым семьям на приобретение бытовой техники, мебели, одежды, а, может быть, и продуктов питания, в том числе и для удовлетворения социальных потребностей, например, вместе сходить в спортивный объект или в учреждение культуры, на концерт", - сказал он.

Губернатор добавил, что также планируется предоставлять парам до 25 лет значительные скидки на организацию свадебного торжества. Предполагаются и выплаты в связи с бракосочетанием по месту работы или учебы. "Конечно же, нельзя обойти вниманием в таком случае и представителей свадебной индустрии. Мы должны будем оказать им поддержку предоставлением определенных субсидий", - пояснил Морозов.

По словам главы региона, рассматривается возможность оплаты аренды жилья на три первых года совместной жизни. "Все это позволит решить целый ряд материальных и <…> психологических вопросов, которые мешают парам вступать в брак", - уточнил губернатор.

Форум "Справедливость глазами людей" проходит в Ульяновске 17-20 марта. Приоритетные темы обсуждений - поддержка семей, представителей старшего поколения и молодежи. В заключительный день форума участники подводят итоги работы секций.