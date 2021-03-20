Кузнецова рассказала о состоянии 12-летней девочки, об избиении которой сообщили в сети

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Двенадцатилетняя девочка, информация об избиении которой появилась в сети ранее, может быть направлена на реабилитацию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Сразу после того, как в социальных сетях появилась информация, что отец подвергал ребенка насилию, жестоко обращался с ней, мы тут же связались с ведомствами, и в этот же день в семью выехали представители органов опеки и попечительства, начались проверки следственного комитета города Москвы, прокуратуры. Сейчас решается вопрос о помещении девочки в социально-реабилитационный центр", - написала Кузнецова в субботу на своей странице в Facebook.

Она добавила, что сейчас "в связи с обострившимися хроническими заболеваниями ребенок находится в больнице".

В пресс-службе уполномоченного ТАСС уточнили, что проверка в отношении отца девочки продолжается. В Facebook Кузнецова написала, что "информация поступает разная", а "точку в этом вопросе поставят результаты расследования".