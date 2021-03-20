Власти Татарстана инициировали создание федерального стандарта молодежной политики

ТАСС, 20 марта. Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов выступил с инициативой создания государственного федерального стандарта молодежной политики. Об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства по делам молодежи республики.

В эти дни в Казани проходит международный конгресс "Молодежь в глобальной повестке. Молодежная политика: мировой и региональный опыт". Принимают участие свыше 200 делегатов более чем из 30 регионов России, а также ряда зарубежных стран.

"По итогам конгресса будет сформирована рабочая группа с участием российских и зарубежных ученых и экспертов, исследователей, преподавателей, бакалавров, магистров и аспирантов, представителей общественных объединений и организаций. Вместе с ними в формате краудсорсинга будет начата работа над федеральным стандартом молодежной политики", - говорится в сообщении.

По словам Фаттахова отсутствие единого стандарта не позволяет полноценно создавать возможности для самореализации молодежи. К примеру, нет однозначной позиции по поводу того, какие молодежные объекты должны быть в каждом городе или микрорайоне. Также обращается внимание, что оптимизация кадров в первую очередь может затронуть отделы молодежной политики, так как те не попадают в федеральные отраслевые целевые программы софинансирования. В связи с этим предложено, чтобы в каждом министерстве был заместитель, который будет отвечать за молодежную политику.

Конгресс проводится в целях обобщения практик в сфере молодежной политики и разработке новых подходов в работе с молодежью. По итогам конгресса запланирован выпуск свыше 100 статей в научных журналах и сборниках.