10 студентов получат стипендию от фонда "История Отечества" на проекты по истории

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Десять российских и иностранных студентов по окончании второго этапа Международной зимней исторической школы, организованной Российским историческим обществом (РИО) получили право на стипендии от фонда "История Отечества" на реализацию научных проектов. Об этом ТАСС сообщил председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда Константин Могилевский.

"По ходу работы школы определились проекты, которыми студенты будут заниматься дальше, были сформированы студенческие команды - это пары, состоящие из российских и иностранных студентов. <...> Мы выбрали пять проектов победителей, они до конца года получат стипендию фонда "История Отечества" - каждый победитель ежемесячно до конца года будет получать стипендию в 20 тыс. рублей", - сказал он.

Как рассказал Могилевский, среди победителей пять российских студентов, двое из Сербии, одна девушка из Боснии и Герцеговины, студент из Узбекистана и студент из Белоруссии. Для своих проектов они выбрали разнообразные темы - будет изготовлен специальный альбом по теме советского и российского лидерства в сфере разработки вакцин и оказания медицинской помощи. Помимо этого, студенты работают над темами, касающимися творчества Александра Пушкина, трансформации образов Второй Мировой войны в экспозициях национальных музеев и учебниках.

С 17 по 21 марта в мероприятиях школы РИО приняли участие 100 иностранных студентов из 36 стран мира очно, около 5 тыс. присоединились в режиме онлайн. Темой нового этапа школы, который состоялся на площадке Елабужского института Казанского федерального университета, стала "Россия и мир". "Два этапа школы связывает то, что место, которое занимает Россия в современном мире, во многом определенно итогами Второй Мировой войны", - пояснил Могилевский.

Всего программа подразумевала около 20 лекций, экскурсии, семинары, а также совместные проектные работы иностранных и российских студентов.

Научным руководителем второго этапа школы стал сопредседатель РИО, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Занятия были посвящены исторической политике в современной России, самопрезентации китайской цивилизации в XXI веке, истории отечественного финно-угроведения, новым архивным документам по истории Второй мировой войны, интересам России в Восточной Азии, отношениям между РФ и странами Африки в прошлом веке и другим актуальным вопросам исторической науки.

О проекте

Международная зимняя историческая школа реализуется во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о проведении ежегодных летних и зимних международных исторических школ для молодых исследователей и педагогов, а также реализации гуманитарных и образовательных проектов, направленных на сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории. Первый этап Международной зимней исторической школы для иностранных студентов проводился на площадке Болгарского музея-заповедника "Вторая мировая война в историографии и в исторической памяти" с 15 по 19 декабря 2020 года. В ней приняли участие более 50 студентов, и около 1000 человек присоединились онлайн.

Проект организовывает Российское историческое общество, Общественная палата РФ при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Фонда президентских грантов. Школа проходит во взаимодействии с фондом "История Отечества", Россотрудничеством, Институтом всеобщей истории РАН, Санкт-Петербургским институтом истории РАН, Казанским (Приволжским) федеральным университетом, Московским государственным институтом международных отношений, МГУ им. М.В. Ломоносова и другими университетами из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Саратова, Нижнего Новгорода.