Число благоустроенных пляжей в Крыму выросло с 2014 года на 75%

ТАСС, 20 марта. Количество благоустроенных и оборудованных пляжей в Крыму выросло с 2014 года с 260 до 455, сообщили в субботу в министерстве курортов и туризма республики. За семь лет в регионе также открылись 44 новых отеля (более 3 тыс. новых номеров). Такие цифры привел министр курортов и туризма региона Вадим Волченко на форуме для предпринимателей Крыма "Достижение. Новое время".

"В целом за прошедшие семь лет в регионе было открыто 44 новых отеля, построено более 3 тыс. новых номеров, реконструировано и введено в оборот 334 средства размещения (помещения для проживания туристов, имеющие от пяти номеров) и 30 совершенно новых [экскурсионных] объектов показа. Количество пляжей увеличилось с 260 в 2014 году до современных и оборудованных 455 по состоянию на 2020 год", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр, с начала 2021 года прирост по турпотоку в регион ежемесячно составляет 10-15%. "Во время весенних праздников и школьных каникул объекты размещения испытывают большую нагрузку на номерной фонд, а в наиболее популярных отелях и санаториях нет свободных мест", - привели его слова в министерстве.

Волченко добавил, что Крым также стал единственным регионом в России, который смог показать в 2020 году прирост валового дохода от туризма на 9,5%. Прямые налоговые поступления выросли на 2,5% и составляют более 7,8% в совокупном доходе республики по результатам прошлого года.

Форум "Достижение. Новое время" проводится в Крыму ежегодно при поддержке Совмина Республики Крым и Минэкономразвития региона. Он направлен на развитие взаимодействия между общественными организациями, властями и бизнесом.