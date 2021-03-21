Пушкинский музей представит программу к Всемирному дню людей с синдромом Дауна

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина подготовил мероприятия, приуроченные к Всемирному дню людей с синдромом Дауна, который отмечается в воскресенье.

"21 марта состоятся показы перформанса "Place or Space?", созданного специально для Олимпийского зала музея инклюзивным кино- и театральным проектом "Взаимодействие" и танцевальной компанией "Сад", а также лекции и дискуссии", - сообщает пресс-служба музея.

В музее отмечают, что дети и взрослые с синдромом Дауна - постоянные участники самых разных мероприятий в Пушкинском. Там добавляют, что коммуникационная и интеллектуальная доступность музея для разных категорий посетителей является главной целью программы ГМИИ "Доступный музей".

В этом году программа подготовлена совместно с молодежным направлением музея - "Пушкинский.Youth". В ней примут участие люди с инвалидностью, искусствоведы, журналисты, антропологи, студенты и старшеклассники.

Среди мероприятий, которые пройдут в музее в этот день, дискуссии и лекции "Красота и нейроразнообразие", "Как услышать, о чем говорят скульптуры", "Как рассказать историю светом" и другие, а также экскурсии и игры. За событиями программы можно будет следить с помощью трансляций на странице "Пушкинский для всех" в Facebook.