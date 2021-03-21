Fox: в Майами-Бич объявили режим ЧП из-за наплыва людей на весенних каникулах

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Власти города Майами-Бич (штат Флорида) объявили режим чрезвычайного положения и вводят ряд ограничительных мер из-за большого наплыва людей, в основном студентов, прибывших сюда на весенние каникулы. Об этом в субботу сообщил телеканал Fox News.

"Слишком много людей прибывают сюда в настоящее время", - приводит телеканал слова мэра города Дэна Гелбера. Он сравнил ситуацию в городе с фитилем, который, если не принять неотложных мер, может загореться.

В соответствии с новыми ограничениями в городе с 20:00 по местному времени будет введен комендантский час. Помимо этого, с 21:00 до 06:00 будет закрыт въезд по трем главным автострадам, которые соединяют Майами-Бич с Майами.

Как отмечает телеканал, данные меры направлены на пресечение массовых празднований, в ходе которых не соблюдаются введенные из-за пандемии ковида правила социальной дистанции, также гуляния зачастую сопровождаются нарушениями общественного порядка. Полиция города, население которого составляет около 100 тыс. человек, произвела уже более 900 арестов в феврале и марте и вынуждена запрашивать подкрепления из Майами для сохранения порядка.

Весенние каникулы в колледжах и университетах США традиционно проходят в середине марта, при этом многие студенты предпочитают на это время посетить уголки страны с теплым климатом.