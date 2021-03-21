Школьники "Сириуса" разработали чат-бот для помощи в подготовке к ЕГЭ

СОЧИ, 21 марта. /ТАСС/. Чат-бот, который поможет школьникам готовиться к ЕГЭ, разработали ученики "Сириуса" в рамках программы "Алгоритмы и анализ данных". Они применили нейросети и разработали помощника, который подбирает задания и выстраивает обучение, сообщили ТАСС в пресс-службе "Сириуса".

"Умный чат-бот, созданный школьниками, умеет определять сильные и слабые стороны ученика. Пользователь выбирает предмет, и бот предлагает ему выполнить ряд заданий. Если пример решен верно, то бот хвалит человека и запоминает, что с этими темами он справляется успешно", - сообщили в пресс-службе.

Далее программа выбирает из обширной базы примеров те, которые у школьника получаются хуже. В будущем бот сможет анализировать подготовку выпускника и советовать, какие темы ему нужно повторить. Для этого разработчики применили нейросети, благодаря которым бот может выстроить траекторию обучения.

Бота разработали участники программы "Алгоритмы и анализ данных", подготовленной сотрудниками компании "Яндекс".

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.