В России за семь дней выявили на 2% меньше заболевших COVID-19, чем неделей ранее

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за семь дней увеличилось на 66 261. Это на 2,3% меньше, чем неделей ранее, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Число выздоровевших россиян с 15 по 21 марта вновь превысило количество заболевших - по информации штаба, вылечились за неделю 74 266 человек. Доля уже вылечившихся пациентов возросла с 91% до 91,3% от общего числа инфицированных.

Количество так называемых активных случаев заражения, то есть пациентов, которые лечатся в данный момент, снизилось на 10 945, до 292 444 - минимального уровня с 16 октября прошлого года.

С 15 по 21 марта штаб зарегистрировал 2 940 смертей из-за новой инфекции - ненамного меньше, чем неделей ранее, когда стало известно о 2 996 летальных исходах. Условная летальность заболевания на фоне снижения заболеваемости продолжила рост и увеличилась с 2,1% до 2,13%.