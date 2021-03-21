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В Калининграде пройдет весенний фестиваль музыки и уличной еды

Он состоится с 30 апреля по 10 мая. Гости мероприятия смогут увидеть выставку автомобилей 1930-1970 годов выпуска, послушать органную музыку и посмотреть на выступления музыкантов

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Весенний фестиваль музыки и уличной еды (стрит-фуда) пройдет в Калининграде на острове Иммануила Канта у стен средневекового кафедрального собора с 30 апреля по 10 мая. Гостей будут кормить авторскими закусками, также они смогут посетить выставку автомобилей 1930-1970 годов выпуска, послушать органную музыку и посмотреть на уличные выступления музыкантов, сообщается на официальном сайте областного министерства по культуре и туризму.

"С 30 апреля по 10 мая 2021 года на острове Канта состоится первая майская праздничная ярмарка под названием "Неделя еды и музыки". Музыка, живая и электронная, будет играть нон-стоп все 11 дней фестиваля. Гостей ярмарки ждут выступления уличных музыкантов и DJ-сеты. Два DJ-пульта - в виде громадного магнитофона и телевизора - будут установлены на острове. Зазвучит как улица, так и концертный зал - многочисленные дневные и вечерние концерты в Кафедральном соборе, посвященные Пасхе, Дню победы и другим праздникам, состоятся по расписанию", - говорится в сообщении.

На острове ежедневно с 11:00 до 22:00 будут работать павильоны с авторскими закусками и напитками, сувенирные лавки с изделиями местных мастеров. На площади перед кафедральным собором развернут выставку редких моделей автомобилей образца 1930-1970 годов. Также будет представлен новый формат освещения острова.

В области сейчас действуют ограничения на проведение массовых мероприятий и масочный режим в общественных местах и на транспорте. Отмечается постепенное сокращение числа новых выявляемых случаев заражения коронавирусом. Предприятия общепита получили разрешение на круглосуточное обслуживание клиентов с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, но проведение банкетов и корпоративов запрещено. Для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями до 5 апреля действует режим самоизоляции.

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