В Волгограде начали проверку из-за плохого самочувствия у восьми воспитанников детсада

ВОЛГОГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Департамент по образованию администрации Волгограда начал проверку в связи с ухудшением самочувствия у детей группы №3 детского сада №372 Тракторозаводского района города, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе мэрии Волгограда.

"Начали проверку по факту проявления недомогания детей группы №3 в детском саду. Уже установлено, что симптомы схожи с проявлением ротавирусной или энтеровирусной инфекции проявились у восьми детей группы", - сказали в пресс-службе.

В пятницу в детском саду присутствовали 142 ребенка, все они получили одинаковый набор блюд из пищеблока детского учреждения, однако у воспитанников других групп указанные симптомы не проявились, уточнили в пресс-службе мэрии.

"Тот факт, что симптоматика проявилась только у контактирующих друг с другом детей, дает основания для выделения в качестве основной версии, связанной с инфекционным заболеванием. Тем не менее, окончательное заключение будет принято по итогам специализированной проверки", - добавили в пресс-службе, пояснив, что сейчас отмечается сезон активной циркуляции вирусных инфекций.

Прокуратура Волгоградской области также начала проверку в связи с информацией о заболевании воспитанников детского сада, по результатам которой, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.