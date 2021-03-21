Около 900 машин и более 1 000 дворников устраняют в Петербурге последствия снегопада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Около 900 машин и более 1 100 дворников вышли на улицы Петербурга для устранения последствий ночного снегопада. Слой снега составил 8,5 см, сообщила в воскресенье пресс-служба комитета по благоустройству города.

"Сильный снегопад, прошедший минувшей ночью, оставил на улицах слой снега в 8,5 см, который под воздействием плюсовой температуры тут же принялся таять. Бороться с негативными проявлениями погодных условий вышли сегодня на улицы 900 единиц спецтехники и более 1 100 специалистов ручного труда", - говорится в сообщении.

В садах и парках города работают еще 41 машина и 227 садовников. Ночью на борьбу со снегопадом вышли 823 единицы техники и около 300 дворников. В комитете напомнили пешеходам и водителям о необходимости соблюдать осторожность во время движения, городские дорожные службы проводят противогололедную обработку дорог.

Как сообщили журналистам в воскресенье в городском жилищном комитете, на уборку петербургских дворов вышло 6 145 дворников и 519 единиц уборочной техники. "Перед снегопадом организации, осуществляющие уборку внутриквартальных территорий, провели работы по превентивной обработке территорий противогололедными материалами. За сутки израсходовано 400 тонн", - сказали в комитете.

Специалисты жилищного комитета проводят выездные инспекции для проверки качества выполненных работ. Также работа контролируется с помощью видеокамер системы "Безопасный город".

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook сообщил, что в течение дня температура воздуха в Петербурге составит 1-3 градуса тепла. Оттепель принес в город циклон "Отто", Петербург ощутит влияние центральной его части. Погода будет облачной, с осадками в виде мокрого снега и дождя.