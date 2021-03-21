В Афинах послы девяти стран прочитали в телеэфире стихи к 200-летию греческой революции

АФИНЫ, 21 марта. /ТАСС/. Посол России в Афинах Андрей Маслов и главы диппредставительств еще восьми стран прочли на греческом телевидении стихи своих поэтов по случаю 200-летия начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Об этом сообщило в воскресенье Афинское Македонское агентство новостей (AMNA).

Как отметила на своей странице в Facebook президент Греции Катерина Сакелларопулу, греческая революция против Османской империи вдохновила многих поэтов-филэллинов, которые воспевали борьбу греческого народа. "В восстании греков против могущества империи они увидели преодоление страха, порабощения, рабства". "Послы Франции, США, России, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польши и Румынии, которые сегодня читают во Всемирный день поэзии стихи, посвященные 200-летию возрождения греческой нации, подтверждают связь, которую выковала восставшая Греция с народами Запада и их поэтами", - добавила Сакелларопулу.

25 марта в Афинах пройдет военный парад, посвященный 200-летию греческой революции. В этой почти десятилетней борьбе грекам помогли Россия, Франция и Великобритания. Ключевую роль в обретении греками независимости сыграла победа России над Турцией в войне 1828-1829 годов, когда основная часть турецкой армии ушла из Греции и была разгромлена русскими войсками в Восточной Анатолии и Болгарии. В 1829 году Греция получила автономию, а в 1830 году - полную независимость.

Почетные гости

Афины пригласили на торжества лидеров России, Франции и Великобритании - стран, которые способствовали освобождению Греции.

Принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла посетят Афины 24 и 25 марта по приглашению премьер-министра Кириакоса Мицотакиса для участия в торжественных мероприятиях.

Президент Франции Эмманюэль Макрон же был вынужден отменить свой визит в Грецию в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции и введением строгого карантина в Париже и других районах страны. На торжественных мероприятиях в Греции Францию будет представлять министр вооруженных сил Флоранс Парли.

Ожидается также прибытие премьер-министра РФ Михаила Мишустина и президента Кипра Никоса Анастасиадиса.

По данным пресс-службы кабмина РФ, Мишустин посетит Грецию 24-25 марта, запланированы его переговоры с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы "двустороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетической, промышленной, транспортной, культурно-гуманитарной сфере и других областях".