Министр культуры Франции посетила оперу за день до положительного теста на COVID-19

ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Министр культуры Франции Розлин Башло посещала закрытый показ оперы "Фауст" в Парижской опере за день до того, как получила положительный анализ на коронавирус. Об этом сообщает в воскресенье газета Liberation .

После выступления, которое показывали в пятницу вечером при практически пустом зале для трансляции на телеканале France 2, министр отправилась за кулисы, где тесно общалась с исполнителями главных ролей. Газета Le Monde в свою очередь пишет, что фотографию министра в окружении семи человек, стоявших достаточно близко к ней, опубликовала одна из бывших учениц танцевальной школы при Парижской опере. Издание отмечает, что министр не афишировала участие в данном мероприятии, которое проходило на фоне протестов работников культурной отрасли, которые требуют возобновить работу театров и кино, закрытых с прошлой осени.

В то же время в ночь на воскресенье министр-делегат по вопросам промышленности при министре экономики, финансов и восстановления страны Аньес Панье-Рюнаше также сообщила, что была вынуждена уйти на самоизоляцию. "Приложение TousAntiCovid сообщило мне сегодня, что я контактировала с кем-то, сдавшим положительный анализ на COVID-19. Я сдала тест, он показал отрицательный результат. В соответствии с рекомендациями самоизолируюсь на семь дней, чтобы защитить своих близких", - написала она в своем Twitter.

Это далеко не первые случаи инфицирования коронавирусом во французском правительстве. Ровно неделю назад положительный диагноз подтвердился у министра труда Элизабет Борн. До нее COVID-19 выявляли у занимавшего в начале прошлого года пост министра культуры Франка Риестера, чуть позже - у госсекретаря при министре экологического перехода Франции Брюн Пуарсон. В сентябре аналогичную новость в своем Twitter опубликовал министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования с начала марта прошлого года умерли свыше 92 тыс. человек. К настоящему моменту от коронавируса привиты более 6 млн жителей страны, из них 2,4 млн уже получили обе дозы вакцины.