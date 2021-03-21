Полиция Нидерландов вновь применила водометы для разгона демонстрации в Амстердаме

Днем ранее на этой же площади прошла аналогичная несанкционированная акция протеста. Для разгона ее участников были задействованы водометы и конная полиция. Полицейские задержали 58 человек.

В воскресенье демонстранты снова собрались на площади и вновь правоохранительные органы были вынуждены задействовать водометы после того, как протестующие отказались подчиняться указаниям и разойтись. Об арестах пока не сообщается.

Основной причиной подобных акций, проходящих каждые выходные уже два месяца назад, являются меры, введенные в стране для борьбы с распространением коронавируса, в частности комендантским часом, который действует с 21:00 по 04:30. К этому в последнее время добавилось требование права "попить кофе": именно под таким предлогом, подразумевающим право на свободу собраний, организаторы акций распространяют информацию в социальных сетях о предстоящих демонстрациях. Логика участников акций заключается в следующем: мало того, что мерами по борьбе с коронавирусом правительство ограничивает основные права и свободы, так людям еще и запрещается собираться для того, чтобы выразить в связи с этим свое недовольство. В свою очередь власти объясняют необходимость разгона демонстраций тем, что они являются несанкционированными, а их участники нарушают правила, в частности не соблюдают дистанцию в 1,5 м друг от друга.